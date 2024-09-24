Лідер Дніпра Володимир Конєв поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Кубку Європи ФІБА з Констанцою.

Його слова наводить пресслужба ФБУ.

"Вони грають у швидкі транзиції, мають великі габарити під кільцем. Дуже збалансований склад – гарний перший номер, швидкі американці з гарною реалізацією.

Але є і слабкі сторони, тому будемо боротися. Хочемо зіграти кучно, забрати у них легкі очки і показати кращу реалізацію", – наголосив форвард.