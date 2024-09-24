Конєв поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Кубку Європи ФІБА з Констанцою
Лідер Дніпра Володимир Конєв поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Кубку Європи ФІБА з Констанцою.
Його слова наводить пресслужба ФБУ.
"Вони грають у швидкі транзиції, мають великі габарити під кільцем. Дуже збалансований склад – гарний перший номер, швидкі американці з гарною реалізацією.
Але є і слабкі сторони, тому будемо боротися. Хочемо зіграти кучно, забрати у них легкі очки і показати кращу реалізацію", – наголосив форвард.
Чемпіон української Суперліги-2024, БК Дніпро, зустрінеться з румунською Констанцою в межах першого відбіркового матчу Кубку Європи ФІБА.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 24 вересня, на арені "Sports Hall" в місті Констанца, Румунія. Початок – о 20:30 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 26 число.