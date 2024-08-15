Натяк на новий клуб: Скапінцев тренується на базі клубу Західної конференції НБА

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев тренується на базі клубу Західної конференції НБА Портленда.

Про це він повідомив у себе в Instagram, виклавши stories.

26-річний Скапінцев з 2022 року перебував у структурі Нью-Йорк Нікс, але більшість часу грав за фарм-клуб. Минулого сезону Дмитро нарешті отримав шанс від головної команди та дебютував в НБА.

Влітку він грав у Літній лізі. Дмитро добре себе показав, але Нью-Йорк останнє місце у складі віддав Джейкобу Топпіну.

Портленд минулого сезону посів останнє місце на Заході, здобувши лише 21 перемогу за 82 матчі. Трейл Блейзерс перебувають у перебудові і мають вільні місця для підписання, тому, можливо, Скапінцев перебуває на перегляді.

Варто сказати, що Богдан Близнюк продовжить кар'єру у литовській Йонаві. Форвард збірної України пропустив сезон-2023/24.