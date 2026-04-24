Президент Латвійського баскетбольного союзу покинув посаду в FIBA на знак протесту проти допуску Росії

Президент Латвійського баскетбольного союзу Раймондс Вейоніс покинув свою посаду в Комісії FIBA 3x3.

Про це повідомляє пресслужба Латвійського баскетбольного союзу.

Вейоніс пішов на такий крок на знак протесту проти рішення Центральної ради FIBA у відповідь на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти обмеження на участь російських та білоруських спортсменів у юнацьких змаганнях. FIBA видала виняткові дозволи на реєстрацію команд Росії та Білорусі U21 для участі в Лізі націй FIBA 3×3, яка відбудеться в Китаї та Малайзії.

Рішення було ухвалене без попереднього обговорення в Комісії FIBA 3×3. Саме на порушення демократичної процедури при ухваленні даного рішення і вказав Вейоніс.

"Після вчорашнього рішення Центральної ради ФІБА щодо участі російської та білоруської баскетбольних команд U-21 3x3 у Лізі націй ФІБА, і враховуючи, що це питання не розглядалося відповідною комісією, я вирішив піти у відставку з посади члена Комісії ФІБА 3x3", – заявив у своєму відкритому листі до FIBA Вейоніс.

Федерація баскетболу України подякувала Вейонісу за його позицію щодо цього питання.

