Франція переграла Канаду, Сербія здолала Австралію: результати чвертьфіналу Олімпіади з баскетболу

Сьогодні, 6 серпня, відбулися чвертьфінальні матчі баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2024 серед чоловіків.

Збірна Німеччини перемогла Грецію, Сербія в овертаймі дотиснула Австралію, а господарка турніру — команда Франції здолала Канаду.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Баскетбол, чоловіки

1/4 фіналу, 6 серпня

Німеччина — Греція 76:63 (11:21, 25:25, 23:16, 1?:11)

Сербія — Австралія 95:90 ОТ (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8)

Франція — Канада 82:73 (23:10, 22:19, 16:21, 21:23)

У 1/2 фіналу Німеччина зустрінеться з Францією. Суперник Сербії визначиться у протистоянні Бразилія — США (початок о 22:30 за київським часом).

Варто зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала американська збірна. Також у складі збірної США грає Кевін Дюрант, який може стати першим в історії 4-разовим чемпіоном Олімпійських ігор у командних видах спорту серед чоловіків.