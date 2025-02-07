FIBA продовжила відсторонення російських і білоруських команд від участі в міжнародних турнірах

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) продовжила усунення Росії та Білорусі від змагань.

Про це російському виданню Известия сьогодні, 6 лютого, заявили у пресслужбі організації.

"Центральна рада FIBA ​​підтвердила продовження поточного статус-кво двох національних федерацій Росії та Білорусі щодо їхньої участі у змаганнях FIBA ​​на своєму останньому засіданні, яке відбулося у грудні 2024 року", – сказали у баскетбольному відомстві.

Там також повідомили, що FIBA продовжує консультації з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій (ASOIF) з цього питання, беручи до уваги рішення Центральної ради та унікальні аспекти баскетболу як командного виду спорту,

Нагадаємо, у березні 2022 року FIBA ​​усунула національні збірні, а також усі чоловічі та жіночі клуби Росії та Білорусі від міжнародних змагань через російське вторгнення в Україну.