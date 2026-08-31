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Оголошено заявку збірної України на гру з Чорногорією у відборі на ЧС-2027

Денис Іваненко — 31 серпня 2026, 10:51
Оголошено заявку збірної України на гру з Чорногорією у відборі на ЧС-2027
Заявка збірної Україна на гру з Чорногорією
ФБУ

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив склад на матч проти Чорногорії у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Поза заявкою на поєдинок опинились форвард Артем Ковальов і розігруючий Денис Лукашов, який залишив розташування "синьо-жовтих" з особистих причин.

Склад збірної України:

  • Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Максим Шульга (Реал Мадрид, Іспанія), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, США), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія);
  • Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія);
  • Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія).

Матч Чорногорія – Україна відбудеться 31 серпня в Подгориці. Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в першій грі другого етапу кваліфікації "синьо-жовті" здолали Грецію (82:76). За підсумками цього раунду відбору путівки на ЧС-2027 отримають три найкращі команди групи.

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Світова першість відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року. Турнір прийматиме Катар.

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