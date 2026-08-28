Збірна України здобула нервову перемогу над Грецією у кваліфікації чемпіонату світу-2027

У п'ятницю, 28 серпня, чоловіча національна збірна України перемогою над Грецією розпочала другий етап європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027.

У номінально домашньому матчі команда Айнарса Багатскіса виграла з рахунком 82:76.

"Синьо-жовті" впевнено виграли першу чверть, потім мінімально, всього з відставанням у -2, програли у другій, однак надалі закрили 3-тю. У заключному відрізку греки непогано притиснули нашу команду, скоротивши відставання у мінус-14 до 4 очок, але врятувати поєдинок, на щастя, не змогли.

Найрезультативнішим гравцем протистояння став Олександр Ковляр, який записав до свого активу 18 очок, 6 підбирань та 4 передачі. Також непогану результативність показали Святослав Михайлюк (13 очок) та Максим Шульга, в активі якого 14 очок + 4 підбирання та 4 передачі.

Кваліфікація на ЧС-2027 з баскетболу

Група I, 1-й тур

Україна – Греція 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації збірна України посіла друге місце у своїй групі з показником 4 перемоги та 2 поразки. У другому етапі результати матчів першого раунду зберігаються.

Разом з Україною до групи I вийшли Іспанія та Грузія з групи А, а також Чорногорія, Португалія та Греція з групи В. За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи I здобудуть путівки на чемпіонат світу-2027, який відбудеться у Катарі.

31 серпня наша збірна гратиме проти Чорногорії на виїзді.

З повним календарем матчів збірної України на другому етапі європейської кваліфікації можна ознайомитися у цій новині.