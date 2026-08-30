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Збірна України втратила досвідченого гравця перед матчем із Чорногорією

Сергій Шаховець — 30 серпня 2026, 14:30
Збірна України втратила досвідченого гравця перед матчем із Чорногорією
Денис Лукашов
ФБУ

Розігруючий збірної України Денис Лукашов не допоможе команді у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Чорногорії.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

36-річний баскетболіст залишив розташування збірної з особистих причин. Лукашов став єдиним гравцем команди, який не полетів до Чорногорії на майбутній поєдинок.

У попередньому матчі відбору проти Греції (82:76) Лукашов провів на майданчику 15 хвилин, набрав два очки та зробив два підбирання.

Таким чином, перед матчем із Чорногорією у складі збірної України залишилися 13 баскетболістів.

Склад збірної України з баскетболу

  • Захисники: Олександр Ковляр, Максим Шульга, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник, Святослав Михайлюк.
  • Форварди: Іван Ткаченко, Олександр Кобзистий, Андрій Войналович, Артем Ковальов, Данііл Шеліст, В'ячеслав Бобров.
  • Центрові: Ростислав Новицький, Дмитро Скапінцев.

Після перемоги над Грецією команда Айнарса Багатскіса посідає друге місце в групі I другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2027. Чорногорія йде третьою.

Матч Чорногорія – Україна відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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