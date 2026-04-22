ФБУ оголосила найціннішого гравця та символічну збірну за підсумками матчів 1/2 фіналу Суперліги

Захисника Київ-Баскет Єгора Сушкіна визнано найціннішим гравцем за підсумками матчів 1/2 фіналу Суперліги України.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

19-річний баскетболіст допоміг своїй команді перемогти в серії другу команду регулярного чемпіонату – Харківських Соколів.

В першому матчі серії Єгор до 21 очка додав 7 підбирань та 7 передач (РЕ 22), а в третьому продемонстрував яскраву статистику з 30 очками, 8 передачами та 7 підбираннями (РЕ 34). Водночас другий поєдинок, який кияни програли, він не зміг дограти через травму, набравши 9 очок, додавши 3 асисти.

Сушкін вже в 19 років перетнув позначку в 1000 набраних очок, підкоривши це досягнення саме в третьому матчі серії проти харківʼян. У плейоф середня статистика розігруючого становить 19.0 очка, 6.0 підбирання та 5.0 передачі (РЕ 19.6).

Символічна збірна за підсумками 1/2 фіналу

Єгор Сушкін, Київ-Баскет (3 матчі) – 20.0 очка, 6.0 передачі, 5.0 підбирання (РЕ 21.3)

Денис Клевзуник, Київ-Баскет (3 матчі) – 17.7 очка, 7.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 17.3)

Володимир Конєв, Дніпро (2 матчі) – 18.5 очка, 8.5 підбирання, 5.0 передачі, 1.5 перехоплення (РЕ 27.5)

Станіслав Тимофеєнко, Дніпро (2 матчі) – 15.0 очка, 7.5 підбирання, 2.5 передачі (РЕ 21.5)

Джейлен Дюпрі (2 матчі) – 25.5 очка, 11.0 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 26.0)

Нагадаємо, Київ-Баскет у фіналі зіграє проти чинних чемпіонів першості – БК Дніпро, який в іншому півфіналі вибив Рівне.