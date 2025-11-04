Розігруючого Київ-Баскета було визнано найкращим гравцем жовтня в Суперлізі

Розігруючого Київ-Баскета Єгора Сушкіна визнали MVP жовтня в Суперлізі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

На нагороду претендували 10 баскетболістів – представник кожної з команд чемпіонату, – а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, організатора змагань (ФБУ), а також, починаючи з цього сезону – головних тренерів клубів Суперліги.

За підсумком першого кола, Сушкін став найрезультативнішим, найкращим за передачами та ефективністю гравцем Київ-Баскета. У 9 матчах регулярного чемпіонату 19-річний розігруючий набирав 19.4 очка, 5.3 передачі 4.6 підбирання та 1.9 перехоплення (РЕ 19.7) при 54.0% реалізації двоочкових та 36.3% триочкових кидків.

Київ-Баскет завершив перше коло із 7 перемогами в 9 матчах, а Сушкін увійшов до топ-3 кращих скорерів та асистентів першого кола Суперліги.

Напередодні стало відомо, що 39-річний центровий Черкаських Мавп Андрій Агафонов оголосив про своє рішення завершити кар’єру.