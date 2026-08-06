Лень і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на перші матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Наставник "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс викликав на збір перед поєдинками проти Греції та Чорногорії 16 гравців. До списку вперше за тривалий час потрапив центровий Олексій Лень, який востаннє грав за "синьо-жовтих" ще у відборі на попередній ЧС-2023.

Склад збірної України з баскетболу:

Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА). Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).

Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія). Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія), Олексій Лень (Реал, Іспанія).

Зазначимо, що на першому етапі кваліфікації збірна України посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.

За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи. Перший матч "синьо-жовті" проведуть 28 серпня у Ризі, де прийматимуть Грецію, а 31 серпня зіграють на виїзді проти Чорногорії.

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