Лень і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027
Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на перші матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Про це повідомляє ФБУ.
Наставник "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс викликав на збір перед поєдинками проти Греції та Чорногорії 16 гравців. До списку вперше за тривалий час потрапив центровий Олексій Лень, який востаннє грав за "синьо-жовтих" ще у відборі на попередній ЧС-2023.
Склад збірної України з баскетболу:
- Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).
- Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).
- Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія), Олексій Лень (Реал, Іспанія).
Зазначимо, що на першому етапі кваліфікації збірна України посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.
За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи. Перший матч "синьо-жовті" проведуть 28 серпня у Ризі, де прийматимуть Грецію, а 31 серпня зіграють на виїзді проти Чорногорії.