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Лень і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027

Денис Іваненко — 6 серпня 2026, 10:20
Лень і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027
Заявка збірної Україна на відбіркові матчі ЧС-2027
ФБУ

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на перші матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Наставник "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс викликав на збір перед поєдинками проти Греції та Чорногорії 16 гравців. До списку вперше за тривалий час потрапив центровий Олексій Лень, який востаннє грав за "синьо-жовтих" ще у відборі на попередній ЧС-2023.

Склад збірної України з баскетболу:

  • Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Максим Шульга (Бостон Селтікс, НБА), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).
  • Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).
  • Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія), Олексій Лень (Реал, Іспанія).

Зазначимо, що на першому етапі кваліфікації збірна України посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.

За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи. Перший матч "синьо-жовті" проведуть 28 серпня у Ризі, де прийматимуть Грецію, а 31 серпня зіграють на виїзді проти Чорногорії.

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