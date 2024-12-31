Йокич встановив неймовірне особисте досягнення
Нікола Йокич
НБА
Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич встановив чергове досягнення у своїй кар'єрі.
Про це інформує BasketNews.
Сербський баскетболіст набрав 15 000 очок за кар'єру у НБА. Цю планку Йокич підкорив у матчі з Ютою сьогодні вночі. Форвард записав на свій рахунок 36 очок, став тим самим найрезультативнішим гравцем матчу.
Зазначимо, що лідирує у заліку найрезультативніших баскетболістів НБА Леброн Джеймс - 41 131 очок. Замикає топ-50 Том Чамберс із результатом у 20 049 очок.
У поточному сезоні Йокич зіграв у 28 матчах, в яких в середньому набирає по 37,2 очка та виконує 12,9 підбирання.
Раніше повідомлялось, що НБА втретє за тиждень наклала штраф на гравця Міннесоти.