Йокич встановив неймовірне особисте досягнення

Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич встановив чергове досягнення у своїй кар'єрі.

Про це інформує BasketNews.

Nikola Jokic adds another achievement to his resume: 1⃣5⃣,0⃣0⃣0⃣ career points in the NBA 👏 pic.twitter.com/EwbRoISskk — BasketNews (@BasketNews_com) December 31, 2024

Сербський баскетболіст набрав 15 000 очок за кар'єру у НБА. Цю планку Йокич підкорив у матчі з Ютою сьогодні вночі. Форвард записав на свій рахунок 36 очок, став тим самим найрезультативнішим гравцем матчу.

Зазначимо, що лідирує у заліку найрезультативніших баскетболістів НБА Леброн Джеймс - 41 131 очок. Замикає топ-50 Том Чамберс із результатом у 20 049 очок.

У поточному сезоні Йокич зіграв у 28 матчах, в яких в середньому набирає по 37,2 очка та виконує 12,9 підбирання.

Раніше повідомлялось, що НБА втретє за тиждень наклала штраф на гравця Міннесоти.