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Йокич встановив неймовірне особисте досягнення

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 10:20
Йокич встановив неймовірне особисте досягнення
Нікола Йокич
НБА

Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич встановив чергове досягнення у своїй кар'єрі.

Про це інформує BasketNews.

Сербський баскетболіст набрав 15 000 очок за кар'єру у НБА. Цю планку Йокич підкорив у матчі з Ютою сьогодні вночі. Форвард записав на свій рахунок 36 очок, став тим самим найрезультативнішим гравцем матчу.

Зазначимо, що лідирує у заліку найрезультативніших баскетболістів НБА Леброн Джеймс - 41 131 очок. Замикає топ-50 Том Чамберс із результатом у 20 049 очок.

У поточному сезоні Йокич зіграв у 28 матчах, в яких в середньому набирає по 37,2 очка та виконує 12,9 підбирання.

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Раніше повідомлялось, що НБА втретє за тиждень наклала штраф на гравця Міннесоти.

Денвер Юта Нікола Йокич

Нікола Йокич

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