Мінус 100 тисяч: НБА оштрафувала Едвардса вже втретє за останні три тижні

Молода зірка Міннесота Тімбервулвз Ентоні Едвардс отримав штраф у розмірі 100 тисяч доларів використання ненормативної лексики під час телевізійного інтерв'ю в прямому ефірі.

Про це повідомляє сайт НБА.

"Ент-Мен" не втримав себе після перемоги над Х'юстоном (113:112) 28 грудня.

У заяві НБА йдеться про те, що вона бере до уваги "історію використання Едвардсом ненормативної лексики під час інтерв'ю для ЗМІ".

Варто зазначити, що цей штраф став для 23-річного захисника вже третім за останні три тижні.

Тиждень тому він втратив 75 тисяч за публічну критику суддів та вживання ненормативної лексики, а до того ліга покарала його на 25 тисяч за коментарі після матчу проти Голден Стейт 7 грудня.

Едвардс також був оштрафований на 35 тисяч 18 листопада за непристойний жест під час гри.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами поєдинків минулого ігрового дня НБА.