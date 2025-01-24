Магія Йокича: лідер Денвера закинув триочковий зі своєї половини однією рукою

Нікола Йокич продовжує вражати баскетбольний світ і зміцнювати свій статус одного з найкращих гравців сучасності.

У матчі проти Сакраменто, який завершився перемогою Денвера з рахунком 132:123, 29-річний серб встановив кілька феноменальних досягнень.

Одним із найяскравіших моментів гри став триочковий кидок зі своєї половини майданчика. Цей епізод зірвав овації трибун.

Однак це було лише частиною загальної картини. Йокич завершив матч із трипл-даблом, набравши 35 очок, зробивши 22 підбирання та віддавши 17 результативних передач.

Останній показник став найкращим у цьому сезоні серед усіх гравців НБА. Точність Ніколи також вражає: 10 із 16 двоочкових, 2 із 3 триочкових і 9 із 10 штрафних кидків.