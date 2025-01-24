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Магія Йокича: лідер Денвера закинув триочковий зі своєї половини однією рукою

Богдан Войченко — 24 січня 2025, 19:34
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Магія Йокича: лідер Денвера закинув триочковий зі своєї половини однією рукою

Нікола Йокич продовжує вражати баскетбольний світ і зміцнювати свій статус одного з найкращих гравців сучасності.

У матчі проти Сакраменто, який завершився перемогою Денвера з рахунком 132:123, 29-річний серб встановив кілька феноменальних досягнень.

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Одним із найяскравіших моментів гри став триочковий кидок зі своєї половини майданчика. Цей епізод зірвав овації трибун.

Однак це було лише частиною загальної картини. Йокич завершив матч із трипл-даблом, набравши 35 очок, зробивши 22 підбирання та віддавши 17 результативних передач.

Останній показник став найкращим у цьому сезоні серед усіх гравців НБА. Точність Ніколи також вражає: 10 із 16 двоочкових, 2 із 3 триочкових і 9 із 10 штрафних кидків.

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