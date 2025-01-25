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Йокич повторив досягнення Чемберлена у матчі проти Сакраменто Леня

Олексій Погорелов — 25 січня 2025, 14:51
Йокич повторив досягнення Чемберлена у матчі проти Сакраменто Леня
Нікола Йокич
Денвер Наггетс

Зірковий центровий Денвера Нікола Йокич відзначився черговим результативним досягненням у кар'єрі в НБА.

Про це повідомляє ліга у соцмережах.

За підсумками матчу проти Сакраменто (132:123) "Джокер" оформив трипл-дабл з 35 очок, 22 підбирань та 17 передач.

Такі показники дозволили 29-річному сербу оформити п'ятий трипл-дабл поспіль, а також стати тільки другим гравцем в історії НБА після Вілта Чемберлена, який закінчив гру зі статистичною лінією 35+ очок, 20+ підбирань та 15+ асистів.

"Мабуть, це мій найкращий баскетбол в кар'єрі", – сказав після матчу Йокич.
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Нагадаємо, що вчора стало відомо про потрапляння Ніколи Йокича до стартового складу команди Заходу на Матч всіх зірок-2025.

До того ж, у цій же грі проти Кінгз Олексія Леня сербська зірка відзначилася дальнім влучанням однією рукою.

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Нікола Йокич

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