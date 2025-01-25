Йокич повторив досягнення Чемберлена у матчі проти Сакраменто Леня

Зірковий центровий Денвера Нікола Йокич відзначився черговим результативним досягненням у кар'єрі в НБА.

Про це повідомляє ліга у соцмережах.

За підсумками матчу проти Сакраменто (132:123) "Джокер" оформив трипл-дабл з 35 очок, 22 підбирань та 17 передач.

Такі показники дозволили 29-річному сербу оформити п'ятий трипл-дабл поспіль, а також стати тільки другим гравцем в історії НБА після Вілта Чемберлена, який закінчив гру зі статистичною лінією 35+ очок, 20+ підбирань та 15+ асистів.

"Мабуть, це мій найкращий баскетбол в кар'єрі", – сказав після матчу Йокич.

NIKOLA JOKIĆ'S 5TH STRAIGHT TRIPLE-DOUBLE IS A HISTORIC ONE 🤯



🃏 35 PTS | 22 REB | 17 AST 🃏



He joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a game with 35+ PTS, 20+ REB, & 15+ AST! pic.twitter.com/n1qRSKvdar — NBA (@NBA) January 24, 2025

Нагадаємо, що вчора стало відомо про потрапляння Ніколи Йокича до стартового складу команди Заходу на Матч всіх зірок-2025.

До того ж, у цій же грі проти Кінгз Олексія Леня сербська зірка відзначилася дальнім влучанням однією рукою.