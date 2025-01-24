Сакраменто без Леня програв Денверу, Леброн допоміг Лейкерс переграти Бостон в матчі НБА

У ніч з 23 на 24 січня відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Сакраменто без Олексія Леня в гостьовому матчі поступився Денверу. Український центровий весь матч провів на лаві для запасних.

Леброн Джеймс та його 20 очок допомогли Лейкерс досить впевнено переграти Бостон Селтікс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

24 січня

Орландо – Портленд 79:101 (21:18, 18:29, 20:27, 20:27)

Атланта – Торонто 119:122 (25:35, 34:30, 30:29, 30:28)

Оклахома – Даллас 115:121 (34:33, 28:27, 21:31, 32:30)

Мілуокі – Маямі 125:96 (27:30, 44:25, 23:19, 31:22)

Денвер – Сакраменто 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38)

Голден Стейт – Чикаго 131:106 (30:33, 33:31, 31:16, 37:26)

Лейкерс – Бостон 117:96 (34:23, 33:25, 16:20, 34:28)

Кліпперс – Вашингтон 110:93 (30:20, 33:21, 26:31, 21:21)

Нагадаємо, раніше юний український баскетболіст оформив дабл-дабл в матчі за команду G-ліги.