Оклахома не помітила знекровлений Мілуокі, Голден Стейт обіграв Орландо в матчі регулярного сезону НБА

У ніч на вівторок, 4 лютого, відбулося десять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоциації.

Вашингтон після того, як перервав свою серію з 16 поразок поспіль, виграв уже другий поєдинок з двох. Цього разу постраждав Шарлотт.

Нью-Йорк обіграв Х'юстон на Медісон Сквер Гарден, а Мемфіс здолав Сан-Антоніо, який чекає на Де'Аарона Фокса.

Сакраменто Олексія Леня ще без Зака ЛаВіна переграв на виїзді Міннесоту. Українець на паркеті не з'являвся.

У той час як Оклахома розгромила Мілуокі, який грав без своєї стартової п'ятірки у повному складі, Голден Стейт переміг Орландо.

Юта зазнала мінімальної поразки від Індіани, Святослав Михайлюк знову не грав, а Портленд в овертаймі вирвав перемогу над Фініксом.

НБА – регулярний сезон

4 лютого

Детройт – Атланта 130:132 (35:34, 29:39, 34:28, 32:31)

Шарлотт – Вашингтон 114:124 (29:31, 25:46, 34:20, 26:27)

Нью-Йорк – Х'юстон 124:118 (25:27, 27:30, 26:32, 46:29)

Мемфіс – Сан-Антоніо 128:109 (34:28, 27:21, 30:32, 37:28)

Міннесота – Сакраменто 114:116 (34:38, 25:29, 27:21, 28:28)

Оклахома – Мілуокі 125:96 (39:22, 39:22, 38:31, 9:21)

Денвер – Новий Орлеан 125:113 (33:23, 35:27, 25:35, 32:28)

Юта – Індіана 111:112 (32:24, 29:33, 27:26, 23:29)

Голден Стейт – Орландо 104:99 (18:26, 25:17, 39:24, 22:32)

Портленд – Фінікс 121:119 ОТ (31:31, 18:24, 37:25, 21:27, 14:12)

Нагадаємо, що кілька днів тому Даллас та Лейкерс шокували всіх, організувавши обмін Луки Дончича та Ентоні Девіса.

Згодом відбулася пресконференція, на якій головний тренер Маверікс Джейсон Кідд підтримав рішення генменеджера Ніко Гаррісона, який і став ініціатором даного трейду.