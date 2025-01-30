52 очка Гілджес-Александера не врятували Оклахому від поразки Голден Стейту: результати НБА

У ніч на четвер, 30 січня, у межах регулярного сезону НБА відбулося одинадцять матчів.

Серед найцікавішого можна виділити 15 поразку поспіль від Вашингтона, чергові перемоги Бостона з Клівлендом, а також поразку Денвера в Нью-Йорку, де Нікола Йокич зіграв не найкращим чином.

Даллас, який продовжує страждати від травм, ледь не втратив перемогу над Новим Орлеаном, Міннесота переграла на виїзді Фінікс, у той час як Голден Стейт зробив те, чого від нього не очікували в його нинішньому стані – "воїни" перемогли Оклахому.

Центровий Сакраменто Олексій Лень провів чотири хвилини у поєдинку з Філадельфією, в якому він відзначився одним асистом та однією втратою. Кінгз зазнали поразки 104:117.

НБА – регулярний сезон

30 січня

Вашингтон – Торонто 82:106 (18:31, 20:26, 20:23, 24:26)

Індіана – Детройт 133:119 (40:33, 34:31, 28:32, 31:23)

Шарлотт – Бруклін 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20)

Бостон – Чикаго 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24)

Маямі – Клівленд 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32)

Нью-Йорк – Денвер 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26)

Філадельфія – Сакраменто 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17)

Новий Орлеан – Даллас 136:137 (32:35, 31:22, 30:40, 43:40)

Сан-Антоніо – Кліпперс 116:128 (32:30, 28:35, 32:29, 24:34)

Фінікс – Міннесота 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)

Голден Стейт – Оклахома 116:109 (20:34, 28:24, 36:26, 32:25)

Нагадаємо, що вчора українські баскетболісти Артем Пустовий та Олександр Ковляр зіграли в матчах своїх команд у Єврокубку.