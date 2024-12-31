Лень допоміг Сакраменто обіграти Даллас, Юта без Михайлюка поступилась Денверу в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 30 на 31 грудня відбулися сім матчів регулярного чемпіонату НБА-2024/25.

Зокрема, Сакраменто з українським баскетболістом Олексієм Ленем у складі здобув перемогу над Далласом. Українець провів на майданчику понад 7 хвилин, заробив 4 очки та 8 підбирань.

Також Юта Святослава Михайлюка зазнала поразки від Денвера. Український гравець не з'явився на майданчику, а Нікола Йокич виконав тріпл-дабл набравши 36 очок, 22 підбирання та 11 асистів.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

31 грудня

Вашингтон – Нью-Йорк 106:126 (30:27, 27:32, 31:38, 18:29)

Шарлот – Чикаго 108:115 ОТ (24:15, 22:37, 25:21, 27:25, 10:17)

Нью-Орлеан – Кліпперс 113:116 (37:31, 25:25, 28:31, 23:29)

Юта – Денвер 121:132 (37:36, 29:28, 23:34, 32:34)

Голден Стейт – Клівленд 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30)

Портленд – Філадельфія 103:125 (31:33, 23:31, 18:27, 31:34)

Сакраменто – Даллас 110:100 (23:37, 33:23, 27:17, 27:23)

Раніше між Г'юстон Рокетс та Маямі Хіт сталась масова бійка, за підсумками якого отримали видалення як гравці, так і тренери команд.