Юніорська збірна України зазнала п'ятої поспіль поразки на Євробаскеті-2026

У середу, 29 липня, юніорська чоловіча збірна України провела заключний матч групового етапу чемпіонату Європи U-18 у Дивізіоні В, у якому зазнала поразки від Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 91:68.

Для "синьо-жовтих" ця поразка стала 5-ю поспіль на турнірі. Раніше Україна поступилася Чехії (51:81), Азербайджану (68:77), Польщі (55:56) та Ісландії (67:80).

Зазначимо, що до очного протистояння обидві збірні вже втратили шанси піднятися вище п'ятого місця.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

29 липня

Україна – Португалія 68:91 (14:19, 10:23, 22:24, 22:25)

За регламентом команди, які посядуть п'яте та шосте місця в групі, продовжать боротьбу за 17–22 місця. На наступному етапі Україна та Португалія зіграють проти команди, яка фінішує п'ятою в групі А (найімовірніше, це буде Норвегія). Переможець трійки зіграє за 17-18 місця, друга команда – за 19-20, а третя боротиметься за 21-22 позиції.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України переграла Ісландію та стала переможцем Євробаскету-2026 у Дивізіоні В.