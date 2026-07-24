Юніорська збірна України розпочала Євробаскет-2026 з поразки від Чехії

Стартовий поєдинок чемпіонату Європи U-18 (Дивізіон В) завершився для юніорської збірної України з баскетболу поразкою.

"Синьо-жовті" розгромно поступилися національній команді Чехії з рахунком 51:81.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

24 липня

Чехія – Україна 81:51 (26:10, 17:10, 19:10, 19:21)

Україна: Стадник 0, Іванов 4, Татунчак 14 + 5 підбирань + 3 перехоплення, Бешетя 14 + 8 підбирань, Кошелев 4 + 10 підбирань – старт; Шерстюк 7 + 4 передачі, Оніщенко 6, Троцик 2, Клявін 0, Бабич 0, Трущенко 0

Наступний матч Україна на турнірі зіграє у суботу, 25 липня, проти однолітків з Азербайджану. Початок – о 14:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи у Дивізіоні В з 24 липня по 2 серпня проходитиме в хорватських Рієці та Опатії.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України переграла Ісландію та стала переможцем Євробаскету-2026 у Дивізіоні В.