Юніорська збірна України поступилась Ісландії на Євробаскеті-2026

Юніорська збірна України з баскетболу зазнала четвертої поспіль поразки на груповому етапі чемпіонату Європи U-18 (Дивізіон В).

У вівторок, 28 липня, "синьо-жовті" поступились одноліткам з Ісландії. Зустріч завершилась з рахунком 80:67.

Українці виграли стартову чверть (+3), проте одразу провалились у наступній (-14) й у підсумку не змогли наздогнати суперника.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

28 липня

Ісландія – Україна 80:67 (17:20, 22:8, 18:15, 23:24)

Після чотирьох матчів наша команда залишається без перемог. Раніше "синьо-жовті" у стартових зустрічах зазнали поразок від Чехії, Азербайджану та Польщі.

Свій наступний поєдинок українці проведуть 30 липня, коли о 16:30 зіграють проти Португалії.