Юніорська збірна України поступилась Ісландії на Євробаскеті-2026
ФБУ
Юніорська збірна України з баскетболу зазнала четвертої поспіль поразки на груповому етапі чемпіонату Європи U-18 (Дивізіон В).
У вівторок, 28 липня, "синьо-жовті" поступились одноліткам з Ісландії. Зустріч завершилась з рахунком 80:67.
Українці виграли стартову чверть (+3), проте одразу провалились у наступній (-14) й у підсумку не змогли наздогнати суперника.
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В
28 липня
Ісландія – Україна 80:67 (17:20, 22:8, 18:15, 23:24)
Після чотирьох матчів наша команда залишається без перемог. Раніше "синьо-жовті" у стартових зустрічах зазнали поразок від Чехії, Азербайджану та Польщі.
Свій наступний поєдинок українці проведуть 30 липня, коли о 16:30 зіграють проти Португалії.