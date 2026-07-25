Юніорська збірна України зазнала другої поразки на Євробаскеті-2026

Юніорська збірна України з баскетболу зазнала другої поспіль поразки на старті групового етапу чемпіонату Європи U-18 (Дивізіон В).

Підопічні Олега Шевченка поступилися команді Азербайджану з рахунком 68:77.

Початок зустрічі був повністю за українцями, які забрали першу чверть із рахунком 27:19. У другому відрізку азербайджанці змогли стабілізувати гру, а справжній перелом стався вже після великої перерви.

Ключовим у матчі виявилась третя чверть, яку збірна Азербайджану виграла з нищівним рахунком 28:9 та у підсумку довела гру до перемоги.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

25 липня

Україна – Азербайджан 68:77 (27:19, 12:15, 9:28, 20:15)

Україна: Даценко 15, Татунчак 8 + 7 підбирань + 3 передачі – 7 втрат, Бешетя 9 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Стадник 7 + 9 передач – старт, Іванов 18, Трющенко 9, Оніщенко 2, Кошелев 0 + 5 підбирань + 3 блок-шота, Шерстюк 0, Троцюк 0, Клявін 0, Бабич 0.

Наступний матч Україна на турнірі зіграє у неділю, 26 липня, проти однолітків з Польщі. Початок – о 16:30 за київським часом.

Чемпіонат Європи у Дивізіоні В з 24 липня по 2 серпня проходитиме в хорватських Рієці та Опатії.

Нагадаємо, напередодні українці поступились команді Чехії.