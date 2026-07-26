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Юніорська збірна України зазнала третьої поспіль поразки на Євробаскеті-2026

Олексій Мурзак — 26 липня 2026, 19:44
Юніорська збірна України зазнала третьої поспіль поразки на Євробаскеті-2026
ФБУ

Юніорська збірна України з баскетболу зазнала третьої поспіль поразки на груповому етапі чемпіонату Європи U-18 (Дивізіон В).

Підопічні Олега Шевченка поступилися команді Польщі – 56:55.

Долю зустрічі вирішив Сімон Лата, який реалізував переможний лейап за дві секунди до кінця гри та встановив остаточний рахунок. У збірної України було 2 секунди на відповідь після таймауту, але організувати кидок не вдалося.

Дмитро Даценко із 16 очками став найрезультативнішим гравцем у складі української збірної.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В
26 липня

Україна – Польща 55:56 (21:8, 8:21, 5:19, 21:8)

Після трьох матчів наша команда залишається без перемог. Раніше "синьо-жовті" у стартових зустрічах зазнали поразок від Чехії та Азербайджану.

Свій наступний поєдинок команда проведе 28 липня, коли о 21:30 зіграє проти Ісландії.

Збірна України U-18

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