Юніорська збірна України зазнала третьої поспіль поразки на Євробаскеті-2026

Юніорська збірна України з баскетболу зазнала третьої поспіль поразки на груповому етапі чемпіонату Європи U-18 (Дивізіон В).

Підопічні Олега Шевченка поступилися команді Польщі – 56:55.

Долю зустрічі вирішив Сімон Лата, який реалізував переможний лейап за дві секунди до кінця гри та встановив остаточний рахунок. У збірної України було 2 секунди на відповідь після таймауту, але організувати кидок не вдалося.

Дмитро Даценко із 16 очками став найрезультативнішим гравцем у складі української збірної.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

26 липня

Україна – Польща 55:56 (21:8, 8:21, 5:19, 21:8)

Після трьох матчів наша команда залишається без перемог. Раніше "синьо-жовті" у стартових зустрічах зазнали поразок від Чехії та Азербайджану.

Свій наступний поєдинок команда проведе 28 липня, коли о 21:30 зіграє проти Ісландії.