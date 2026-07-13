Визначився календар матчів збірної України U-18 на Євробаскеті-2026

Визначився формат та календар матчів збірної України на юнацькому Євробаскеті-2026 серед команд U-18 у Дивізіоні В, який який з 24 липня по 2 серпня проходитиме в Рієці та Опаті, Хорватія.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

На чемпіонаті Європи українська команда під керівництвом Олега Шевченка зіграє у групі В проти Польщі, Чехії, Португалії, Ісландії та Азербайджану.

Загалом на чоловічому чемпіонаті Європи U-18 у Дивізіоні В зіграють 22 збірні, які на першому етапі розділені на дві групи по п'ять команд та дві групи з шістьма командами.

По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до другого етапу та продовжать боротьбу за медалі в плейоф.

Треті-четверті місця в групах першого етапу гратимуть за 9-16 місця, а останні команди груп гратимуть за 17-22 місця.

Три кращі команди Дивізіону В, окрім медалей, отримають підвищення до Дивізіону А.

Календар матчів збірної України

П'ятниця, 24 липня

21:30 Чехія – Україна

Субота, 25 липня

14:00 Україна – Азербайджан

Неділя, 26 липня

16:30 Україна – Польща

Вівторок, 28 липня

21:30 Ісландія – Україна

Середа, 29 липня

16:30 Україна – Португалія

Напередодні жіноча молодіжна збірна України U-20 обіграла Боснію і Герцеговину на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.