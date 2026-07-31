Юніорська збірна України зазнала шостої поспіль поразки на Євробаскеті-2026

У п'ятницю, 31 липня, юніорська чоловіча збірна України провела матч за 17-22 місця чемпіонату Європи у Дивізіоні В, де зазнала поразки від команди Норвегії.

Зустріч завершилася з рахунком 76:61.

Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" стали Роберт Клявін, який оформив дабл-дабл з 15 очок та 10 підбирань.

Таким чином, 1 серпня Україна відпочиває, а в останній день, 2 серпня, зіграє на чемпіонаті Європи за 21-22 місця.

Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В

31 липня

Україна – Норвегія 61:76 (9:15, 23:29, 19:19, 10:13)

Для "синьо-жовтих" ця поразка стала 6-ю поспіль на турнірі. Раніше Україна поступилася Чехії (51:81), Азербайджану (68:77), Польщі (55:56), Ісландії (67:80) та Португалії на груповому етапі.