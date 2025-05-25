Ясікявічюс – про фінал Євроліги: Ніколи б не подумав, що Спануліс стане тренером

Головний тренер Фенербахче Шарунас Ясікявічюс прокоментував майбутнє протистояння з Монако та своїм колишнім одноклубником Васілісом Спанулісом у фіналі Євроліги.

Слова 49-річного литовця наводить BasketNews.

Ясікявічюс та Спануліс разом грали за Панатінаїкос з 2007 по 2010 роки, та разом піднімали над головою кубок чемпіонів Євроліги в сезоні-2008/09.

Під час пресконференції Шарунаса запитали, чи міг він собі уявити, що його колишній одноклубник стане успішним тренером.

"Чесно кажучи, я ніколи не думав, що він стане тренером. Мене здивувало, що він пішов цим шляхом. Я не впевнений, але, здається, він говорив, що не дуже хотів стати головним тренером. До останніх двох років своєї ігрової кар'єри навіть я не був упевнений, що стану головним тренером. Я відклав ці думки в сторону до того часу. Я не думав, що він стане тренером, але, зрештою, це має сенс, бо він живе і дихає баскетболом", – сказав Ясікявічюс.

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Нагадаємо, що фінальний матч Євроліги-2024/25 між Фенербахче та Монако відбудеться сьогодні, 25 травня. Гра за "золото" розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У півфіналі обидві команди видали сенсаційні результати. Колектив Ясікявічюса переміг Панатінаїкос, чинного чемпіона Євроліги. У той же час колектив Спануліса здолав Олімпіакос, переможця регулярного сезону.