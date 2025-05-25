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Один з топових гравців Євроліги перейде в Панатінаїкос, але з правом піти в НБА

Олексій Погорелов — 25 травня 2025, 14:51
Ті Джей Шортс
Ті Джей Шортс
BasketNews

Лідер Парижа Ті Джей Шортс вирішив продовжити свою кар'єру в складі Панатінаїкоса.

Про це повідомляє BasketNews.

Згідно з джерелом, найближчим часом 27-річний розігруючий підпише багаторічний контракт з учасником Фіналу чотирьох Євроліги поточного сезону. При цьому також зазначається, що в угоді буде опція, за якої Шортс зможе залишити клуб з Афін, якщо йому запропонуються місце в команді НБА.

Ті Джей Шортс лідирував серед усіх гравців за загальною кількістю балів (очки + передачі), набираючи 36,8 очка в середньому за гру.

У своєму дебютному сезоні в Євролізі Шортс набирав у середньому 19 очок, реалізовуючи 52% двоочкових кидків і 36,1% з-за дуги. Він також робив 2,6 підбирання та 7,3 передачі за гру, маючи середній рейтинг ефективності 22,8.

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Нагадаємо, що Париж став головною сенсацією Євроліги цього сезону. Команда під керівництвом Тьяго Спліттера довгий час лідирувала у регулярному сезоні, але потім прогнозовано впала у середину таблиці.

Париж сенсаційно переміг Реал у турнірі плей-ін, проте у трьох матчах серії 1/4 фіналу програв майбутньому фіналісту Фенербахче.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбудуться вирішальні ігри Фіналу чотирьох Євроліги.

У матчі за третє місце пройде грецьке дербі Олімпіакоса та Панатінаїкоса. Цей поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

А о 20:00 за Києвом Монако та Фенербахче сперечатимуться за звання чемпіона Євроліги.

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