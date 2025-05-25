Один з топових гравців Євроліги перейде в Панатінаїкос, але з правом піти в НБА

Лідер Парижа Ті Джей Шортс вирішив продовжити свою кар'єру в складі Панатінаїкоса.

Про це повідомляє BasketNews.

Згідно з джерелом, найближчим часом 27-річний розігруючий підпише багаторічний контракт з учасником Фіналу чотирьох Євроліги поточного сезону. При цьому також зазначається, що в угоді буде опція, за якої Шортс зможе залишити клуб з Афін, якщо йому запропонуються місце в команді НБА.

Ті Джей Шортс лідирував серед усіх гравців за загальною кількістю балів (очки + передачі), набираючи 36,8 очка в середньому за гру.

У своєму дебютному сезоні в Євролізі Шортс набирав у середньому 19 очок, реалізовуючи 52% двоочкових кидків і 36,1% з-за дуги. Він також робив 2,6 підбирання та 7,3 передачі за гру, маючи середній рейтинг ефективності 22,8.

Нагадаємо, що Париж став головною сенсацією Євроліги цього сезону. Команда під керівництвом Тьяго Спліттера довгий час лідирувала у регулярному сезоні, але потім прогнозовано впала у середину таблиці.

Париж сенсаційно переміг Реал у турнірі плей-ін, проте у трьох матчах серії 1/4 фіналу програв майбутньому фіналісту Фенербахче.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбудуться вирішальні ігри Фіналу чотирьох Євроліги.

У матчі за третє місце пройде грецьке дербі Олімпіакоса та Панатінаїкоса. Цей поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

А о 20:00 за Києвом Монако та Фенербахче сперечатимуться за звання чемпіона Євроліги.