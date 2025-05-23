Панатінаїкос склав повноваження чемпіона, програвши Фенербахче у Фіналі чотирьох Євроліги

Сьогодні, 23 травня, в Абу-Дабі стартував Фінал чотирьох Євроліги сезону-2024/25.

У першому півфінальному матчі зійшлися Фенербахче та чинний чемпіон в особі Панатінаїкоса, який минулого року переміг у фіналі мадридський Реал (95:80).

Першу частину гри чемпіони провалили, довзоливши супернику організувати комфортну перевагу в більш ніж 10 очок. Але в останні хвилини другої чверті підопічні Ергіна Атамана змогли скоротити відставання – на велику перерву команди пішли за рахунку 38:33 на користь Фенербахче.

Nunn putting Panathinaikos within 2 possessions of Fenerbahçe at the half with this buzzer beater😤#MotorolaMagicMoments I @Motorola_Saudi pic.twitter.com/o5Knk4EuGQ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025

По ходу третьої 10-хвилинки турецький колектив двічі дозволив опоненту підійти на відстань одного очка, але не зрівняти рахунок. На статус та напруженість зустрічі прекрасно вказує те, що обидва тренери встигли заробити по технічному фолу, причому Атаман відзначився ще у другій чверті.

Кожного разу, коли Панатінаїкос сподівався повернутися в гру, Фенербахче зводив старання греків нанівець. Цікаво, що вперше з грудня минулого року на паркеті з'явився Матіас Лессор. І 29-річний француз після перелому ноги у першому ж матчі отримав від Атамана більше 14 хвилин. Не можна сказати, що центровий заважав, але було видно, що він ще не зовсім готовий до гри на такому рівні.

Ситуація для чемпіонів стала критичною за менш ніж 6 хвилин до фінальної сирени. Саме тоді свій останній п'ятий фол отримав MVP регулярного сезону Кендрік Нанн. Без американця Пао так і не зміг врятуватися від поразки, яка відправила Фенербахче до фіналу – у Європі буде новий чемпіон.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Джеді Осман, який зібрав 22 очки, 6 підбирань та одне перехоплення за 3 втрат.

Євроліга-2025 – Фінал чотирьох

Півфінал, 23 травня

Фенербахче – Панатінаїкос 82:76 (22:14, 16:19, 17:15, 27:28)

For the first time since 2018, @FBBasketbol will be competing in a Championship Game 👏



Sunday, they have a chance to win it ALL #F4GLORY pic.twitter.com/rkbyhLLs6Q — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025

У фіналі Фенербахче зіграє з переможцем пари Монако – Олімпіакос, чий поєдинок відбудеться також сьогодні, 23 травня, о 21:00 за київським часом.

А Панатінаїкос у свою чергу зустрінеться з невдахою цього протистояння у матчі за третє місце.

Нагадаємо, що ФІБА оголосила імена країн, які прийматимуть чемпіонат Європи 2029 року.