Монако сенсаційно переміг Олімпіакос та вийшов у фінал Євроліги

Французький Монако обіграв Олімпіакос у межах другого півфіналу Фіналу чотирьох Євроліги.

Гра завершилася з рахунком 78:68.

Олімпіакос підходив до гри у статусі фавориту, адже став переможцем регулярного сезону, але в грі все вийшло інакше.

Не пішли справи у лідера "легенд" Саші Везенкова. Болгарин, який був у трійці претендентів на нагороду MVP сезону, за 32 хвилини набрав лише 7 очок, промазавши всі 6 спроб з-за дуги. Не врятував грецький клуб і зірковий Еван Фурньє, який набрав 31 очко.

У складі Монако виблискував Альфа Діалло. Він приніс 22 очки та зібрав 6 підбирань. Варто відзначити і плеймейкера Майка Джеймса. MVP сезону-2023/24 набрав 17 пунктів і віддав 7 асистів.

Зазначимо, що тренером Монако є грек Васіліс Спануліс. Під час ігрової кар'єри він тричі з Олімпакосом вигравав Євролігу.

Євроліга-2025 – Фінал чотирьох

Півфінал, 23 травня

Олімпіакос – Монако 68:78 (17:17, 15:18, 19:22, 17:21)

У фіналі Монако зіграє з Фенербахче, який сенсаційно переміг Панатінаїкос, чинного чемпіона Євроліги. Вирішальний поєдинок відбудеться 25 травня о 21:00 за Києвом. А трьома годинами раніше Олімпіакос та Панатінаїкос зіграють в матчі за 3 місце.

Нагадаємо, що ФІБА оголосила імена країн, які прийматимуть чемпіонат Європи 2029 року.