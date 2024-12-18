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Янніс Адетокумбо – MVP Кубку НБА-2024

Олексій Погорелов — 18 грудня 2024, 07:40
Янніс Адетокумбо – MVP Кубку НБА-2024
Янінс Адетокумбо
Instagram Янніса Адетокумбо

Лідер Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо був визнаний Найціннішим гравцем Кубку НБА 2024 року.

"Грік Фрік" привів свою команду до перемоги в турнірі, який проводився вдруге в історії.

У фіналі, де "олені" обіграли Оклахому (97:81), 30-річний бігмен зібрав лінію з 26 очок, 19 підбирань, 10 передач, 2 перехоплень та 3 блок-шотів.

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Варто відзначити, що Бакс пройшли турнір без жодної поразки, вигравши усі сім матчів.

Нагадаємо, що рік тому перший Кубок НБА виграли Лос-Анджелес Лейкерс, а першим MVP турніру став ЛеБрон Джеймс.

Раніше Сан-Антоніо Сперс опублікували заяву Грегга Поповича, першу після того, як великий тренер переніс інсульт у листопаді.

Мілуокі Янніс Адетокумбо

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