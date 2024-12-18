Янніс Адетокумбо – MVP Кубку НБА-2024
Янінс Адетокумбо
Instagram Янніса Адетокумбо
Лідер Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо був визнаний Найціннішим гравцем Кубку НБА 2024 року.
"Грік Фрік" привів свою команду до перемоги в турнірі, який проводився вдруге в історії.
У фіналі, де "олені" обіграли Оклахому (97:81), 30-річний бігмен зібрав лінію з 26 очок, 19 підбирань, 10 передач, 2 перехоплень та 3 блок-шотів.
Варто відзначити, що Бакс пройшли турнір без жодної поразки, вигравши усі сім матчів.
Нагадаємо, що рік тому перший Кубок НБА виграли Лос-Анджелес Лейкерс, а першим MVP турніру став ЛеБрон Джеймс.
Раніше Сан-Антоніо Сперс опублікували заяву Грегга Поповича, першу після того, як великий тренер переніс інсульт у листопаді.