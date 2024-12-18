Мілуокі Бакс – переможці Кубку НБА 2024 року

У ніч на середу, 18 грудня, у Лас-Вегасі відбувся фінальний матч Кубку НБА 2024 року.

У поєдинку за трофей зійшлися Оклахома та Мілуокі, найкращі команди турніру із Заходу та Сходу відповідно.

Перша половина гри була дуже рівною, ніхто не міг далеко відірватися від суперника. Найбільшою перевагою було +7 для Оклахоми у першій 12-хвилинці.

На велику перерву команди пішли за мінімальної переваги "оленів". Як виявилося, саме події на стику третьої та четвертої чвертей вирішили долю матчу.

Підопічні Дока Ріверса зробили ривок 17:2, який, по суті, й приніс їм перемогу за рахунком 97:81.

Найрезультативнішим гравцем фіналу став Янніс Адетокумбо, який зібрав трипл-дабл з 26 очок, 19 підбирань та 10 передач.

Кубок НБА-2024

18 грудня

Мілуокі – Оклахома 97:81 (27:28, 24:22, 26:14, 20:17)

Мілуокі: Адетокумбо (26 + 19 підбирань + 10 передач), Ліллард (23), Лопес (13 + 9 підбирань), Трент (13), Грін (9), Прінс (6), Портіс (5 + 9 підбирань), Джексон (2), Бошам (0), Джонсон (0), Коннотон (0), Лівінгстон (0), Сміт (0).

Оклахома: Гілджес-Александер (21), Д. Вільямс (18), Гартенштайн (16 + 12 підбирань), Джо (7), Воллес (5), Мітчелл (5), Дорт (4 + 8 підбирань), К. Вільямс (3), Карузо (2), Віггінс (0), Джонс (0), Карлсон (0).

Нагадаємо, що НБА оголосила про чергову зміну формату Матчу всіх зірок, який у цьому сезоні пройде на домашній арені Голден Стейт Ворріорз.