Юта без Михайлюка програла Оклахомі, Клівленд розгромив Нью-Йорк в матчі НБА

У ніч з 21 на 22 лютого відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта без Святослава Михайлюка поступилась Оклахомі. Український форвард провів весь матч на лаві для запасних.

В інших поєдинках Клівленд доволі впевнено переграв Нью-Йорк, а Голден Стейт виявився сильнішим за екскоманду Олексія Леня Сакраментом.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

22 лютого

Вашингтон – Мілуокі 101:104 (32:19, 24:31, 19:34, 26:20)

Клівленд – Нью-Йорк 142:105 (41:29, 36:21, 33:29, 32:26)

Орландо – Мемфіс 104:105 (22:29, 31:24, 30:27, 21:25)

Торонто – Маямі 111:120 OT (19:30, 29:27, 32:27, 27:23, 4:13)

Сан-Антоніо – Детройт 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)

Даллас – Нью-Орлеан 111:103 (32:22, 24:31, 30:29, 25:21)

Юта – Оклахома 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)

Х'юстон – Міннесота 121:115 (48:38, 20:29, 30:26, 23:22)

Сакраменто – Голден Стейт 108:132 (28:31, 25:37, 30:32, 25:32)

Нагадаємо, напередодні збірна України програла Словенії та залишила Євробаскет-2025.