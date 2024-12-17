Я безмежно вдячний за все: перше звернення Поповича після перенесеного інсульту

Тренер Сан-Антоніо Сперс Грегг Попович збирається повернутися до тренерської роботи, незважаючи на перенесений інсульт.

Слова 75-річного фахівця наводить сайт НБА.

САС опублікували перше звернення Поповича після того, як на початку листопада у нього стався інсульт.

"Це, безумовно, були несподівані шість тижнів для мене і моєї сім'ї. Оскільки ми разом працюємо над моїм одужанням, я хочу скористатися моментом і поділитися, що потік підтримки, який ми отримали за цей час, був дійсно приголомшливим у найкращому сенсі цього слова. Хотів би я повернутися до кожного з вас, але зараз дозвольте мені сказати, що я і моя сім'я безмежно вдячні. Ми вдячні за нашу чудову спільноту, за всю організацію "шпор", за нашу сім'ю та друзів".

Читайте також : Найперший гравець в історії Фінікс Санз помер у віці 81 року

Наразі не відомо, з якими віддаленими наслідками інсульту має справу Попович, і скільки часу може зайняти процес його реабілітації. Його багаторічний асистент Мітч Джонсон виконує обов'язки тренера.

Попович є частиною франшизи вже майже 35 років. Він був асистентом тренера у 1988-1992 роках, потім повернувся до клубу в 1994 році як виконавчий віце-президент з баскетбольних операцій та генеральний менеджер.

Він звільнив тренера Боба Гілла та призначив себе на його посаду 10 грудня 1996 року.

Нагадаємо, що Грегг Попович привів Сан-Антоніо до п'яти чемпіонських титулів та виграв зі збірною США золоті медалі на Олімпійських іграх у Токіо в 2021 році.