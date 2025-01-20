Голден Стейт не намагається виміняти Батлера через сподівання на трейд Янніса

Голден Стейт Ворріорз не брали участь у спробах домовитися з Маямі Хіт про обмін Джиммі Батлера, бо вони мають на прицілі більшу зірку.

Про це повідомляє NBA Analysis з посиланням на інсайдера ESPN Ома Янмісака.

За інформацією журналіста, "воїни" тримають при собі свої активи на випадок, якщо стане доступним для трейду зірка Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо.

"Якщо у мене так багато активів, я притримаю їх на той випадок, якщо з'явиться справжня суперзірка, яка змінить франшизу. Якщо ви зараз підете і віддасте частину цих активів за Ніколу Вучевича, Джиммі Батлера... Я не думаю, що Батлер їм цікавий. Але якщо вони це зроблять, вони не зможуть діяти, якщо цього літа Янніс захоче залишити Мілуокі. І саме тому ви повинні тримати свої активи, щоб встигнути придбати такого хлопця, якщо він стане доступним. Голден Стейт має унікальну позицію для когось на кшталт Янніса через його дружбу зі Стефом (Каррі). І Янніс ніби натякнув у минулому, що, знаєте, Голден Стейт може бути інтригуючим варіантом для нього. Тому ви маєте притримати свої активи для цього", – заявив Янмісак.

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Контракт Янніса Адетокумбо з Мілуокі розрахований до кінця сезону-2026/27. У 30-річного грека є опція гравця на 62,7 мільйона доларів на сезон-2027/28.

Раніше Стеф Каррі заявляв, що він не хоче, щоб фронт-офіс Голден Стейт робив відчайдушні обміни заради спроби врятувати команду.