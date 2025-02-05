Дончич – про свій трейд: Я був шокований

Новоспечений гравець Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич прокоментував свій обмін з Далласа до команди Леброна.

Слова словенського баскетболіста наводить ESPN.

"Можете собі уявити, яким було моє здивування. Я перевірив, чи не перше квітня сьогодні. Я був шокованим.



Даллас був моїм домом, тому це все було дійсно складним моментом для мене. Втім, наразі я граю у найкращому клубі світу, де мене чекають неймовірні пригоди", – розповів Дончич.