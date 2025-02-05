Дончич – про свій трейд: Я був шокований
Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс
Новоспечений гравець Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич прокоментував свій обмін з Далласа до команди Леброна.
Слова словенського баскетболіста наводить ESPN.
"Можете собі уявити, яким було моє здивування. Я перевірив, чи не перше квітня сьогодні. Я був шокованим.
Даллас був моїм домом, тому це все було дійсно складним моментом для мене. Втім, наразі я граю у найкращому клубі світу, де мене чекають неймовірні пригоди", – розповів Дончич.
Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, Маверікс першими звернулись до Лейкерс із пропозицією обміну.
У зворотному напрямку відправляться Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.
Раніше батько Луки звинуватив керівництво Далласа у лицемірстві, коментуючи цей трейд.