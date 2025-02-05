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Дончич – про свій трейд: Я був шокований

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 10:32
Лука Дончич прокоментував свій трейд у Лейкерс
Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс

Новоспечений гравець Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич прокоментував свій обмін з Далласа до команди Леброна.

Слова словенського баскетболіста наводить ESPN.

"Можете собі уявити, яким було моє здивування. Я перевірив, чи не перше квітня сьогодні. Я був шокованим.

Даллас був моїм домом, тому це все було дійсно складним моментом для мене. Втім, наразі я граю у найкращому клубі світу, де мене чекають неймовірні пригоди", – розповів Дончич.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, Маверікс першими звернулись до Лейкерс із пропозицією обміну.

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У зворотному напрямку відправляться Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Раніше батько Луки звинуватив керівництво Далласа у лицемірстві, коментуючи цей трейд.

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