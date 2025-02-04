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Батько Дончича – про обмін в Лейкерс: Лука абсолютно не заслуговує на це

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 11:09
Лука Дончич
Лука Дончич
Instagram Луки Дончича

Саша Дончич, батько зірки НБА Луки Дончича, висловив своє невдоволення тим, як Даллас Маверікс вчинили з його сином, обмінявши його в Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова 50-річного словенця наводить ESPN.

Дончич-старший звинуватив Мавс у лицемірстві і розкритикував секретність, з якою франшиза організувала тристоронній обмін.

"Я розумію, що настає момент, коли ти не погоджуєшся з певною філософією. Вам не подобається той чи інший гравець, все гаразд – я це розумію.

Але я думаю, що саме ця закритість, чи краще сказати від деяких осіб, можливо, навіть лицемірство, мені особисто болить. Тому що я вважаю, що Лука абсолютно не заслуговує на це", – сказав Саша.

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Генменеджер Далласа пояснив обмін Дончича тим, що він хоче побудувати команду, яка вміє захищатися.

Але журналіст НБА Тім МакМен розповів, що насправді організацію постійно турбували кондиції 25-річного баскетболіста, який, за інформацією інсайдерів, набрав до 122 кілограмів ваги під час відновлення від розтягнення литкового м'яза.

Батько Луки в свою чергу вказав на те, що його син провів багато матчів, у яких він відіграв велику кількість часу та постійно мав на собі двох захисників.

"Минулого року стан Луки навіть не був проблемою, оскільки, я повторюю, одна людина сказала, що він недостатньо здоровий. Що він зіграв, я не знаю, 100 ігор – практично 40 хвилин з двома або трьома гравцями, які постійно були на ньому.

Те, що його били, а ви говорите про нього такі речі – я вважаю, що це дуже несправедливо з боку певних осіб. Ви його обміняли, відповідайте за свої дії, а не шукайте собі виправдань чи алібі, от і все".

Нагадаємо, що тепер Лука Дончич виступатиме у складі Лейкерс, у той час як Даллас отримав у своє розпорядження Ентоні Девіса.

Головний тренер Маверікс Джейсон Кідд під час пресконференції підтримав рішення генменеджера Ніко Гаррісона обміняти Дончича. Хоча чемпіон НБА 2011 року виразом свого обличчя дав зрозуміти, що він не в захваті від того, що відбулося.

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