Дніпро розібрався з Черкаськими Мавпами та став другим фіналістом Кубку України

Дніпро у домашньому матчі обіграв Черкаські Мавпи та став другим фіналістом Кубку України.

Поєдинок завершився з рахунком 87:58.

Найефективнішим та найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Сергій Загреба, у якого 20 очок, 6 підбирань та 3 передачі в активі.

Кубок України

Фінал чотирьох, 1/2 фіналу

Дніпро – Черкаські Мавпи 87:58 (24:19, 31:12, 19:21, 13:6)

Дніпро: Загреба 20 + 6 підбирань, Тимофеєнко 17 + 4 передачі, Закурдаєв 16 + 7 підбирань – 3 втрати, Конєв 13 + 6 передач + 5 підбирань + 2 перехоплення, Горобченко 6 + 11 передач + 2 перехоплення — старт, Дубоненко 8, Бондарчук 3, Сипало 2 + 8 підбирань, Сорочан 2, Попов 0, Ліщина 0, Коротченко 0

Черкаські Мавпи: Агафонов 16, Клімов 11 – 3 втрати, Кошеватський 6 + 9 передач, Клебан 7 + 9 підбирань, Марченко 4 — старт, Дюпрі 9 + 3 перехоплення – 3 втрати, Пирогово 5 + 5 підбирань, Упир 0, Фесун 0, Назаренко 0

Напередодні Рівне обіграло Харківських Соколів та стало першим фіналістом турніру. Нагадаємо, що фінал Кубку України мав відбутися сьогодні, 2 березня. Але через перенесення двох півфіналу ФБУ визначить нову дату проведення фінальної гри.

Раніше стало відомо, що Олексій Лень може залишити склад Лос-Анджелес Лейкерс.