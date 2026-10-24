Дніпро у напруженому матчі Суперліги здолав Запоріжжя

У суботу, 24 жовтня, відбувся черговий матч чемпіонату України з баскетболу, в якому БК Дніпро приймав Запоріжжя.

Гра завершилась перемогою дніпрян 92:88.

Найкращим гравцем матчу став представник запоріжців Дмитро Мартинов, який набрав 28 очок, зібрав 9 перехоплень та віддав чотири передачі.

Команди протягом усього поєдинку йшли дуже близько в рахунку і вирішальною стала остання чверть, в якій гостям так і не вдалось відіграти відставання повною мірою.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

24 жовтня

БК Дніпро – БК Запоріжжя 92:88 (12:15, 29:20, 25:26, 26:27)

Завдяки цій перемозі дніпряни зберегли друге місце в турнірній таблиці, здобувши чотири перемоги у п'яти зіграних матчах. Запоріжжя посідає третю сходинку з п'ятьма перемогами за двох поразок.

Напередодні Київ-Баскет розгромив Хмельницький у виїзному матчі Суперліги.