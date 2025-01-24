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Визначилися півфінальні пари Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25

Олексій Погорелов — 24 січня 2025, 20:55
Визначилися півфінальні пари Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25
Жеребкування Кубку України
ФБУ

У п'ятницю, 24 січня, під час великої перерви матчу Суперліги Київ-Баскет – Запоріжжя, відбулося жеребкування півфіналу Кубку України сезону-2024/25.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

За підсумками жеребкування були сформовані наступні пари:

  • Дніпро – Черкаські Мавпи
  • Харківські Соколи – Рівне
ФБУ

Півфінальні матчі Фіналу чотирьох Кубку України пройдуть 1 березня. Фінал турніру відбудеться 2 березня.

Чинним володарем Кубку України є Дніпро, який сьогодні не без проблем обіграв Говерлу в межах Суперліги.

Нагадаємо, що вчора визначилося місто, яке прийматиме поєдинки Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25.

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