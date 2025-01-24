Визначилися півфінальні пари Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25

У п'ятницю, 24 січня, під час великої перерви матчу Суперліги Київ-Баскет – Запоріжжя, відбулося жеребкування півфіналу Кубку України сезону-2024/25.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

За підсумками жеребкування були сформовані наступні пари:

Дніпро – Черкаські Мавпи

Харківські Соколи – Рівне

ФБУ

Півфінальні матчі Фіналу чотирьох Кубку України пройдуть 1 березня. Фінал турніру відбудеться 2 березня.

Чинним володарем Кубку України є Дніпро, який сьогодні не без проблем обіграв Говерлу в межах Суперліги.

Нагадаємо, що вчора визначилося місто, яке прийматиме поєдинки Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25.