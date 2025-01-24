Визначилися півфінальні пари Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25
Жеребкування Кубку України
ФБУ
У п'ятницю, 24 січня, під час великої перерви матчу Суперліги Київ-Баскет – Запоріжжя, відбулося жеребкування півфіналу Кубку України сезону-2024/25.
Про це повідомляє сайт ФБУ.
За підсумками жеребкування були сформовані наступні пари:
- Дніпро – Черкаські Мавпи
- Харківські Соколи – Рівне
Півфінальні матчі Фіналу чотирьох Кубку України пройдуть 1 березня. Фінал турніру відбудеться 2 березня.
Чинним володарем Кубку України є Дніпро, який сьогодні не без проблем обіграв Говерлу в межах Суперліги.
Нагадаємо, що вчора визначилося місто, яке прийматиме поєдинки Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25.