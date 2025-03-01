Лень може залишити Лейкерс – ЗМІ

Лос-Анджелес Лейкерс розглядають можливість відрахувати Олексія Леня з команди.

Про це повідомляє інсайдер Йован Буха.

Франшиза має намір змінити умови контракту для Джордана Гудвіна – з двостороннього на повноцінний. Заради цього Лейкерс потрібно відрахувати двох гравців.

За інформацією журналіста, цими гравцями можуть стати Кем Реддіш та Олексій Лень.

Нагадаємо, український центровий приєднався до Леброна та компанії лише цієї зими з Сакраменто транзитом через Вашингтон.

У складі Лейкерс форвард зіграв всього три матчі (11 хвилин), за які набирав в середньому 1.3 очки та робив три підбирання.

Раніше перспективи Леня у складі Лос-Анджелеса оцінив дворазовий чемпіон НБА Медведенко.