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Лень може залишити Лейкерс – ЗМІ

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 14:17
Лень може залишити Лейкерс – ЗМІ
Олексій Лень
Лос-Анджелес Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс розглядають можливість відрахувати Олексія Леня з команди.

Про це повідомляє інсайдер Йован Буха.

Франшиза має намір змінити умови контракту для Джордана Гудвіна – з двостороннього на повноцінний. Заради цього Лейкерс потрібно відрахувати двох гравців.

За інформацією журналіста, цими гравцями можуть стати Кем Реддіш та Олексій Лень.

Нагадаємо, український центровий приєднався до Леброна та компанії лише цієї зими з Сакраменто транзитом через Вашингтон.

У складі Лейкерс форвард зіграв всього три матчі (11 хвилин), за які набирав в середньому 1.3 очки та робив три підбирання.

Раніше перспективи Леня у складі Лос-Анджелеса оцінив дворазовий чемпіон НБА Медведенко.

Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень НБА

Олексій Лень

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