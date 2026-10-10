Рівне обіграло Волинь у Суперлізі, матч Дніпро – Харківські Соколи перенесли

Матч 2 туру регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу сезону-2026/27 Дніпром і Харківськими Соколами перенесено.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Матч було призупинено за 9 секунд до завершення третьої чверті за рахунку 46:41 на користь Харківських Соколів через тривалу повітряну тривогу в Дніпрі. Зрештою було ухвалене рішення дограти матч у інший день. Дата та час догравання наразі не відомі.

Інший матч ігрового дня таки відбувся: Рівне вдома обіграло луцьку Волинь із рахунком 87:79. Також на суботу, 10 жовтня, запланований матч Запоріжжя – Київ-Баскет, який мав розпочатися о 16:00 за київським часом.

Раніше Рівне підписало американського центрового Джавона Бенсона.