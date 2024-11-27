Команда Ізраїлю показала клас: Степановський – про дві поразки України у відборі на Євробаскет-2025

Головний тренер збірної України Віталій Степановський підбив підсумки виступів команди у двох матчах відбору на Євробаскет-2025, у яких "жовто-сині" двічі програли збірній Ізраїлю (73:86 та 75:88).

Слова українського фахівця наводить сайт Федерації баскетболу України.

"В обох матчах ми грали трохи краще перші 20 хвилин. В першій грі за три хвилини до кінця третьої чверті припустилися трьох грубих помилок. Не притримались правил в захисті, про які домовлялися. Пропустили від їхніх лідерів очки після заслонів та хендофів, в результаті чого вони отримали перевагу в 10 очок. В подальшому важко було відіграти це відставання. В другому матчі ми мали 10 очок переваги в першій половині, але мали вигравати значно більше — близько 20 очок. В такому випадку гра могла б скластися зовсім інакше. Ми розуміли, що в другій половині вони викладатимуться на максимум та зроблять все, щоб скоротити цей гандікап. В другому матчі ми краще притримувались правил захисту, але один в один команда Ізраїлю показала клас, особливо це зробили Мадар та Сафар. Їх ми стримати не змогли", – сказав Степановський.

Наставник української команди розповів, на чому робився акцент під час підготовки до другого матчу з "синьо-білими".

"Ми зробили аналіз, показали помилки, які ми зробили. В другій грі прибрали ці помилки, які ми робили в захисті проти лідерів Ізраїлю в третій чверті першого матчу. Йшли вже в захисті проти пік-н-рола згори, вони забили нам в першій половині лише 29 очок. Але після великої перерви, навіть попри нормальний командний захист, в захисті один в один ми, на жаль, не впорались з їхніми лідерами".

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Степановський пояснив, чому у заявці на другу гру з Ізраїлем Іллю Сидорова замінили на Сергія Павлова.

"Прибрати Сидорова було моїм рішенням. У нього була мікротравма, але він готовий був би зіграти, якщо б це було потрібно. Але по першому матчу було видно, що нам треба додати розмірів в задній лінії, змусити Мадара та Сафара грати проти габаритніших захисників. Тому було прийнято таке рішення".

Головний тренер відзначив виступ Артема Пустового, який був найкращим гравцем команди в обох зустрічах.

"Зрозуміло, що ми додали молодих гравців, додали Новицького, який був у складі, але не зіграв. Матчі відповідальні і був великий ризик запускати молодого гравця, який ще не зіграв жодного офіційного матчу за збірну. Я ризикувати не хотів, адже було б важко і гравцю, і команді. Артем Пустовий добре грав, добре виглядав фізично і на другий матч ми зробили певні зміни на четвертому номері, де більше грали Конев та Войналович, а Бобров пішов на допомогу Пустовому на позиції центрового, щоб трохи розвантажити Артема. Пустовий насправді добре відіграв, у мене немає нарікань ні по захисту, ні по нападу. Зрозуміло, що ніхто не може грати без помилок, вони були у всіх, і в мене цих матчах в тому числі. Але в цілому згоден, що він проявив себе, як капітан і зіграв добре. Проти такої команди, як Ізраїль, яка привезла топовий склад, та натуралізувала американця, щоб перемагати, треба бути сфокусованим всі 40 хвилин і не дозволяти собі помилки, адже суперник відразу покарає".

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Наостанок Віталій Васильович розповів про настрій баскетболістів після першого програшу.

"Зрозуміло, що хлопці були дуже розчаровані. Ніхто не любить програвати, всі розуміють, з ким ми грали. Звичайно, після матчу ми говорили про те, що треба зібрати найсильніший склад в лютому. У нас є всі шанси виграти два матчі і всі налаштовуються на подальшу боротьбу. Я, в свою чергу, хочу подякувати всім гравцям, які приділили увагу збірній та відпрацювали в цьому вікні".

Нагадаємо, що збірна України програла усі чотири матчі на груповому етапі кваліфікації чепміонату Європи 2025 року та займає останнє місце групи А.

Незважаючи на це, "жовто-сині" все ще мають шанси на вихід на турнір. Для цього потрібно в останніх двох матчах обігрувати Словенію та Португалію з різницею в три очки. При цьому необхідно, щоб Португалія програла Ізраїлю.

Раніше стало відомо, що Ілля Сидоров, який пропустив другий матч з Ізраїлем, перейшов до клубу з Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.