Бобров пояснив, чому стався провал у матчі проти Ізраїлю

Ветеран збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров підбив підсумки матчу проти Ізраїлю (75:88) в межах 4 туру кваліфікації на Євробаскет.

Про це він сказав для пресслужби ФБУ.

"У першій половині ми почали грати більш агресивно. Однак тричі не влучили в кільце, тричі втратили мʼяч, і це могло обернутися гірше. Ми мали виходити в "+20" уже в першій половині.

У другій половині ми також намагалися грати агресивно. Ми знали, що суперники будуть діяти більш щільно в захисті. Але нам десь не вистачило агресії, десь не побачили вільних можливостей, і тому вони почали нас наздоганяти. Ми взяли тайм-аут, але це не допомогло.

Крім того, вони почали влучати, а ми стали мазати.

Коли у нас була перевага, ми намагалися довести м'яч до низу, але часто не бачили вільних гравців. Були моменти, коли Артем Пустовий залишався один із маленьким суперником, але передачі на нього були поганими. Олександр Липовий також залишався з маленьким гравцем, але ми не змогли реалізувати цю атаку. Володимир Конєв також опинився в подібній ситуації. Не знаю, чому, але ми просто збилися і не помічали вільних можливостей.

Намагалися всі, боролися всі, але провалили гру в другій половині. У нас ще є шанс, і тепер треба вигравати ігри з максимальною різницею. Будемо готуватися: через 2,5 місяця зберемося тут. Тренер наголошує, щоб ми не опускали голову. Зрозуміло, що маємо дві поразки і за два вікна жодної перемоги, але будемо намагатися це виправити.

Усі хочуть поїхати на Євробаскет, ніхто не хоче його пропустити. Сподіваюся, що всі приїдуть у наступне вікно, у нас буде більша ротація, і ми зможемо поборотися та виграти", – сказав Бобров.