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Ми розпочали третю чверть дуже м'яко: Степановський пояснив провал у грі проти Ізраїлю

Руслан Травкін — 26 листопада 2024, 09:38
Ми розпочали третю чверть дуже м'яко: Степановський пояснив провал у грі проти Ізраїлю
Олександр Липовий та Віталій Степановський
Скріншот

Наставник збірної України Віталій Степановський вважає, що слабка третя чверть дозволила Ізраїлю переломити хід гри та виграти матч (88:75).

Про це він заявив на прессконференції після поєдинку.

"Гра триває 40 хвилин. Ми дуже добре провели перші 20 хвилин – старт був вдалим. У нас була чудова енергія, і ми виконували все, до чого готувалися. Ми не дозволяли їм набирати легкі очки.

Однак третю чверть ми розпочали дуже м'яко. Збірна Ізраїлю відчула гру: вони влучали важкі кидки та обігрували нас один на один. У цих аспектах гри ми були ніякі, і це стало для нас ударом.

Це дуже важка поразка. Ми дивимось вперед", – сказав Степановський.

Україна після чотирьох турів із нулем перемог посідає останнє місце. Щоб пройти далі треба буде перемагати Словенію та Португалію в лютневому "вікні" ФІБА.

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