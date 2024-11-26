Ми розпочали третю чверть дуже м'яко: Степановський пояснив провал у грі проти Ізраїлю
Наставник збірної України Віталій Степановський вважає, що слабка третя чверть дозволила Ізраїлю переломити хід гри та виграти матч (88:75).
Про це він заявив на прессконференції після поєдинку.
"Гра триває 40 хвилин. Ми дуже добре провели перші 20 хвилин – старт був вдалим. У нас була чудова енергія, і ми виконували все, до чого готувалися. Ми не дозволяли їм набирати легкі очки.
Однак третю чверть ми розпочали дуже м'яко. Збірна Ізраїлю відчула гру: вони влучали важкі кидки та обігрували нас один на один. У цих аспектах гри ми були ніякі, і це стало для нас ударом.
Це дуже важка поразка. Ми дивимось вперед", – сказав Степановський.
Україна після чотирьох турів із нулем перемог посідає останнє місце. Щоб пройти далі треба буде перемагати Словенію та Португалію в лютневому "вікні" ФІБА.