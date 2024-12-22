Парну звільнив наставника збірної України Степановського

Естонський баскетбольний клуб Парну оголосив про звільнення головного тренера збірної України Віталія Степановського.

Про відхід з клубу українського спеціаліста повідомила пресслужба Парну.

В останніх восьми матчах аж 7 поразок. До того ж, чотири підряд.

Команда наразі посідає 12-те місце у Латвійсько-Естонській лізі.

В останній грі український гравець, якого Степановський принципово не викликає у збірну зробив 28+21.

Останньою краплею стала поразка в останньому турі від середняка Кейли Кулбет з різницею у -15 очок.

Раніше форвард Орландо Меджик вибув до кінця сезону через важку травму.