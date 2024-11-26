Захисник збірної України став гравцем латвійського ВЕФ

Український розігруючий захисник Ілля Сидоров став гравцем клубу ВЕФ.

Про це повідомила пресслужба латвійського клубу в Instagram.

Протягом попередніх двох сезонів захисник збірної України виступав за Прометей, якому допоміг здобути два титули Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

У сезоні 2014 року Сидоров набирав у середньому 8,3 очка та 4,1 передачі за гру, тоді як у попередньому сезоні він відзначився в середньому 10 очками та 4,2 передачі за гру.

Нинішній сезон гравець починав у складі французького Фос Прованса, за який у середньому за 19 хвилин на паркеті набирав 4,8 очка та віддавав 4,6 передачі.

Зазначимо, що за ВЕФ також виступають українці Іссуф Санон та Вʼячеслав Бобров.

Сидоров набрав 8 очок і віддав 4 результативні передачі за збірну України у матчі проти Ізраїлю у відборі на Євробаскет-2025, який відбувся 23 листопада.

25 листопада наша команда вдруге програла Ізраїлю. Після чотирьох турів "синьо-жовтні" із нулем перемог посідають останнє місце. Щоб пройти далі треба буде перемагати Словенію та Португалію в лютневому "вікні" ФІБА.