Багатскіс дав оцінку виступам збірної України під керівництвом Степановського

Новий головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс вважає, що провал команди у відборі на Євробаскет-2025 – це не лише вина Віталій Степановського.

Про це латвійський фахівець сказав у коментарі для пресслужби Федерації баскетболу України.

"Я дивився всі матчі української збірної, адже мені завжди цікаво слідкувати за командами, в яких я працював раніше. Дивитися, як вони грають, в якомусь сенсі порівнювати, що мені, можливо, варто було робити інакше. Звичайно, тренер завжди несе відповідальність, але я не вважаю, що в тому, що в збірної України зараз 0-4, відповідальність тільки на Віталії Степановському. Це більше збіг обставин: якщо б деякі гравці в деяких матчах зіграли б трохи більше, якщо б трохи більше удачі було на боці України. Відповідальні за результат всі — не тільки тренер. Але тренер, звичайно, несе головну відповідальність. Я на початку розмови сказав, що ми всі маємо зробити свою роботу трохи краще. В попередніх матчах були епізоди, де 2-3 правильних рішення могли б вирішити долю матчу в інший бік. Зараз найголовніше – це два матчі в лютому. Про все інше говоритимемо після цього", – сказав Багатскіс.

Нагадаємо, кілька днів тому Степановського відправили у відставку. Багатскіс очолював національну команду з 2019 по 2023 рік. Під керівництвом латвійця збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022, а також дійшла до плейоф турніру, посівши 11 місце.