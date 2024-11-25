Збірна України знову поступилась Ізраїлю у відборі Євробаскета-2025

Чоловіча збірна України проведе матч четвертого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти збірної Ізраїлю.

Поєдинок завершився з рахунком 75:88.

"Синьо-жовті" виграли дві стартові чверті та мали перевагу в 11 очок перед стартом другої половини. Ізраїль зміг зрівняти рахунок у третій чверті, та дотиснув українців у заключній 10-хвилинці.

Найкращим гравцем у складі збірної України став 22-річний Олександр Ковляр, в активі якого 15 очок, 3 підбирання та 3 передачі за понад 34 хвилини ігрового часу.

Після чотирьох турів у українців жодної перемоги у відборі на Євробаскет та остання сходинка в турнірній таблиці. Зазначимо, у фінальний раунд вийдуть три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія).

Євробаскет-2025, кваліфікація

4 тур, 25 листопада

Ізраїль – Україна 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Україна: Ковляр 15, Санон 12 + 4 підбирання, Липовий 8 + 4 підбирання, Войналович 6, Пустовий 15 + 5 підбирань, Конєв 11, Близнюк 3 + 5 передач, Бобров 3, Ткаченко 2, Крутоус 0

Нагадаємо, збірна України у двох стартових зустрічах кваліфікації поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79) після чого зазнала поразки від Ізраїлю.