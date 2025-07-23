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Екстренер національної збірної працевлаштувався в Азербайджані

Андрій Мошкун — 23 липня 2025, 14:55
Екстренер національної збірної працевлаштувався в Азербайджані
ФБУ

Колишній головний тренер збірної України з баскетболу Віталій Степановський очолив азербайджанський Нефтчі.

Про це інформує Big.Manegement

Деталі угоди наразі невідомі. До цього Степановський очолював національну збірну, з якої був звільнений в грудні 2024 року.

Також був тренером збірної на Універсіаді-2019. Під його керівництвом українці здобули срібні нагороди.

Окрім цього, очолював южненський Хімік, з яким вигравав Суперлігу та Кубок України. До збірної працював в чемпіонаті Румунії, очолюючи Крайову та естонський клуб Парну.

Раніше збірна України оприлюднила склад на пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027.

Головний тренер Віталій Степановський

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